Таким образом, все воскресенья — 1, 8, 15, 22 и 29 марта — будут неторговыми. Дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено, поэтому в остальное время можно смело ехать на закупы, пишет "Вечерний Гродно"





Напомним, с 2020 года крупные магазины в Польше могут быть открыты только 7 воскресений в году. Запрет на торговлю по воскресеньям не распространяется на пекарни (в случае, если основная деятельность – это торговля свежей выпечкой), кондитерские, автозаправки, цветочные магазины, сувенирные лавки, ярмарки, киоски, в том числе в почтовых учреждениях, аэропортах и на вокзалах, а также на магазины, в которых в этот день за прилавком будут находиться их владельцы.