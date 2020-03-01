Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 марта 2020 года снизила на 14,8% экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает interfax.by





Ставки пошлин утверждены постановлением правительства №119 от 27 февраля 2020 года, сообщает Национальный правовой интернет-портал.





В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на нефть снижается с $78,5 до $66,9 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин уменьшилась с $43,1 до $36,7 за 1 тонну, на товарные бензины - с $23,5 до $20 за 1 тонну.





Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $20 за 1 тонну (была $23,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.





В предыдущий раз ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты изменялись с 1 февраля 2020 года – тогда они были повышены на 1,7%. С 1 января 2020 год ставки увеличивались на 14,7%.





Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.