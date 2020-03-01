Названы лучшие марки подержанных электромобилей

«Зеленый» автомобиль можно приобрести не только в дилерском центре, но даже и на рынке автомобилей с пробегом, пишет lenta.ua





В числе первых специалисты рекомендуют обратить внимание на Volkswagen e-Up. Этот электромобиль может стать серьезным конкурентом для многих городских моделей. В своем сегменте установленный на Volkswagen e-Up электрический двигатель не оставляет конкурентам шансов в борьбе. Известно, что под сиденьями электрокара установлены дополнительные аккумуляторы, которые помогают уравновесить автомобиль в движении.





Главный недостаток – дальность хода, которая ограничена 66 милями или чуть более чем 100 километрами на полном цикле зарядки.





Для этого потребуется 6 часов в обычном цикле, а при использовании быстрой зарядки потребуется всего 30 минут.





На втором месте расположился Kia Soul EV. Специалисты утверждают, что электромобиль обходится намного дешевле в эксплуатации, чем стандартный авто с ДВС.





Автомобиль оснащен климат-контролем, подогревом передних сидений, круиз-контролем, спутниковой навигацией и камерой заднего вида. Известно, что его аккумулятор способен зарядиться за 30 минут до 80%. В более новых версиях зарядки автомобиля хватает почти на 450 километров.





На третьем месте BMW i3. Этот образец может преодолеть до 200 километров между зарядками, а в некоторых версиях этот показатель увеличен почти до 260 километров. На полную зарядку аккумулятора с помощью домашнего ЗУ потребуется всего четыре часа. В то время как до показателя 80% - всего 40 минут.





Tesla Model X – это самый большой и мощный электрокар. АКБ электромобиля достигает внушительных размеров и позволяет преодолеть до 482 километров на одной зарядке. При этом быстрая зарядка позволяет отправиться в путь уже через 40 минут, а для полного цикла потребуется 14 часов.





Nissan Leaf представляет собой один из первых семейных электромобилей. На одной зарядке он пройдет до 200 километров, а зарядное устройство мощностью 7 кВт зарядит аккумулятор до 80% за 30 минут при быстрой зарядке, а 4,5 часа потребуется для полной зарядки.





Хэтчбек Tesla Model X, обойдется дешевле и при покупке, и в эксплуатации. Но для зарядки потребуется до 11 часов от домашнего зарядного устройства мощностью 7 кВт. Быстрая зарядка позволит восстановить мощность до 80% за 40 минут. Производитель обещает дальность пробега более 480 километров в новых версиях.





Hyundai Ioniq известен в трех вариантах: гибридный, гибридный и подключаемый гибридный, а также электрический вариант. В электрическом исполнении дальность езды не превышает 190 километров.





Ioniq богато оснащен и практичнее, чем Golf. Зарядка длится 4 часа, а 80% за 30 минут при подключении быстрой зарядки.





Следом идет Volkswagen e-Golf с возможностью проезда до 200 километров и 4-х часовой зарядкой от домашнего зарядного устройства на 7 кВт.





При использовании быстрого цикла потребуется всего 45 минут. Автомобиль считают практичным и маневренным.





Jaguar I-Pace – это первый электромобиль бренда. На одной зарядке он сможет преодолеть до 400 км.





До 80 % его можно зарядить за 90 минут, а по оснащению ему пока нет равных: два 12-дюймовых экрана и один 5,5-дюймовый для климатических настроек.





Renault Zoe считается самым доступным электромобилем на рынке. Времени для зарядки требуется от восьми часов на домашнем ЗУ и до 2 часов и 40 минут от быстрого ЗУ. Эксперты убеждают, что Zoe не уступает своим конкурентам.



