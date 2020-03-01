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За неделю богатейшие люди мира обеднели на $444 миллиарда - Bloomberg

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, и в агентстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе. 

Об этом сообщает телеканал "112 Украина"

"Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая", - говорится в сообщении. 

Самые большие потери понесли: 

Джефф Безос (-11,9 миллиарда долларов) 
Билл Гейтс (-10 миллиарда долларов) 
Бернар Арно (-9,1 миллиарда долларов) 
Илон Маск (-9 миллиардов долларов) 
Уоррен Баффетт (-8,8 миллиарда долларов) 
Амансио Ортеги (-6,8 миллиарда долларов) 
Марк Цукерберг (-6,6 миллиарда долларов) 
Ларри Пейдж (-6,4 миллиарда долларов) 
Карлос Слима (-6,3 миллиарда долларов) 
Сергей Брин (-6,2 миллиарда долларов) 

На торгах Американской фондовой биржи 27 февраля индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.
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