— Концерн осуществляет регулирование цен на нефтепродукты путем установления предельной максимальной цены. В соответствии с принятыми подходами цены постепенно изменяются не более чем на 1 копейку в неделю. В январе-феврале 2020 года средняя цена на нефть находилась в диапазоне от 56 до 63 долларов США за 1 баррель. С учетом стоимости нефти, закупаемой НПЗ в этот период, и динамики курса белорусского рубля с 1 марта на автозаправочных станциях цены на топливо вырастут на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме». — Текущий месяц завершается нисходящим трендом цен на нефть, что позволяет формировать оптимистичный прогноз по дальнейшей динамике цен на нефтепродукты на внутреннем рынке в марте.





С 1 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 73 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 5 копеек, ДТ — 1 рубль 83 копейки.





Это девятое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.







