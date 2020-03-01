Белорусский экспорт товаров в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го снизился на 16,6% (с 2 466,7 до 2 053,7 млн долларов), а импорт упал на 15,6% (с 2 608,4 до 2 201,8 млн долларов). Отрицательное сальдо составило −145,5 млн долларов.





Импорт товаров из России в январе упал на 28,4% (с 1 537,5 до 1 100,4 млн долларов), а вот экспорт в восточном направлении вырос на 8,6% (с 892,8 до 969,9 млн долларов). Сальдо — −130,5 млн долларов.





С другой стороны, экспорт Беларуси в страны Евросоюза упал на 47,7% (с 779 до 407,1 млн долларов), тогда как импорт из ЕС просел на 8,7% (с 432,7 до 395 млн долларов). Сальдо было положительным в размере 12,1 млн долларов.





В торговле товарами со странами вне СНГ в целом в январе-2020 по сравнению с январем-2019 экспорт Беларуси снизился на 39,4% (с 1 247,4 до 756,5 млн долларов), а импорт вырос на 2,7% (с 949,5 до 974,8 млн долларов). Сальдо — −218,3 млн долларов.



