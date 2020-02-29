Не повезло с названием: пиво Corona перестали пить из-за коронавируса
Созвучность пива популярной марки Corona с охватившей почти весь мир эпидемией коронавируса COVID-19 сыграло с брендом злую шутку.
Фото из соцсетей
Очевидно, из-за опасений заразиться люди боятся покупать хмельной напиток, из-за чего его производитель – американский концерн Anheuser-Busch InBev NV – сообщил о колоссальных потерях.
По данным компании, за первые два месяца 2020 года ее выручка упала на 285 млн долларов – в первую очередь, из-за снижения спроса в Китае.
Кроме того, в Anheuser-Busch прогнозируют, что к концу квартала ее EBITDA (прибыли, полученная до выплаты процентов, налогов, расходов на износ и начисленной амортизации) упадет на 10%.
21:05 29/02/2020
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