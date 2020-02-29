+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не повезло с названием: пиво Corona перестали пить из-за коронавируса

Созвучность пива популярной марки Corona с охватившей почти весь мир эпидемией коронавируса COVID-19 сыграло с брендом злую шутку.

Фото из соцсетей

Очевидно, из-за опасений заразиться люди боятся покупать хмельной напиток, из-за чего его производитель – американский концерн Anheuser-Busch InBev NV – сообщил о колоссальных потерях.

По данным компании, за первые два месяца 2020 года ее выручка упала на 285 млн долларов – в первую очередь, из-за снижения спроса в Китае.

Кроме того, в Anheuser-Busch прогнозируют, что к концу квартала ее EBITDA (прибыли, полученная до выплаты процентов, налогов, расходов на износ и начисленной амортизации) упадет на 10%.
Сегодня
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru