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Белнефтехим не ведет переговоры с Роснефтью и Татнефтью

Белнефтехим не ведет переговоры с российскими компаниями Роснефть и Татнефть о поставках нефти в Беларусь в марте.

Об этом  заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о возможных поставках нефти в Беларусь этими компаниями, пишет afn.by

"Однако эти инсайдерские сигналы можно связать с последними новостями о падениях цен на мировом рынке нефти. Предложений сорта Urals в портах стало больше, чем раньше. Объем, который раньше забирала Беларусь, перекачан в танкеры", - сказал Тищенко (цитата БелТА).

Накануне, представитель концерна сообщил, что в марте поставки нефти в Беларусь будут осуществлять 5 российских компаний, с которыми Беларусь никогда не сотрудничала, плюс компания Михаила Гуцериева «Сафмар», готовых продавать Беларуси нефть без премии.


Сегодня, перспективный список Белнефтехима сдулся до двух поставщиков, хотя российская Транснефть заявила о том. что заявки на прокачку нефти в Беларусь подали 5 компаний.

"От "Сафмара" ожидается 300 тыс. т нефти, от "УДС нефть" - 50 тыс. т", - сообщил Тищенко. Дроугих поставщиков он не назвал.

В марте Беларусь ждет два танкера с 160 тыс. тонн нефти Urals с перевалкой в Клайпеде. Нефть был закуплена через трейдеров у российских компаний.

Кроме того, азербайджанская госкомпания Socar подтвердила, что в 20-х числах марта отправит в адрес Белнефтехима 1 танкера нефти на 85 тыс. тонн с перевалкой в Одессе.
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