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Логотип и название новой сети беларуских дискаунтеров подозрительно напоминает польский аналог

После выхода новостей об открытии сети дискаунтеров "Грошык", которая оказалась проектом "Евроторга", пользователи Facebook обратили внимание на название и логотип сети.

 Оказывается, они напоминают визуальное оформление польского ритейлера groszek. Его название, правда, переводится как "горошек". 

Groszek является брендом и франшизой независимых ритейлеров в Польше. Сеть была основана в 2000 году, организатором и владельцем сети является Eurocash. Сеть состоит из более 1250 магазинов у дома.

Вот как выглядит лого поляков:


Вот так - сеть "Грошык": 


Руководитель пресс-службы "Евроторга" Егор Хрусталев прокомментировал:

Схожесть с польской сетью магазинов есть, но уверяем вас, что сеть «Грошык» не имеет никакого отношения к польской сети, которая с польского переводится как «горошек». При выборе названия новой сети жестких дискаунтеров рассматривалось много вариантов, но фокус-группой был выбран именно этот - «Грошык». В целом считаем, что это стандартная практика обыгрывать в названиях букву -О- тем или иным способом.
marketing.by
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