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Убийство Павла Шеремета
С1 марта увеличивается на 1 копейку топливо
Сообщает "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,73, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-98-К5-Евро - Br2,05, ДТ - Br1,83.
19:05 29/02/2020
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