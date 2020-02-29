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С1 марта увеличивается на 1 копейку топливо

Сообщает "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,73, АИ-95-К5-Евро - Br1,83, АИ-98-К5-Евро - Br2,05, ДТ - Br1,83.
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