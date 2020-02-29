Агентство не приводит точное количество и полный перечень удаленных товаров, но отмечает, что с сайта пропали некоторые предложения медицинских масок, цена на которые была значительно выше средней.





В компании отметили, что “на Amazon нет места взвинчиванию цен”. Представитель онлайн-маркета заявил, что сервис вправе удалять предложения, которые “подрывают доверие покупателей”.





При этом в Amazon отказались уточнить, на сколько должна быть завышена цена, чтобы сервис счел ее недобросовестной.





Британская телерадиокорпорация BBC отмечает, что уже после объявления представителя Amazon на сайте онлайн-маркета удалось найти много товаров, которые продаются намного дороже, чем до вспышки коронавируса.







