Сахар не подешевеет, власти продлили регулирование цен еще на месяц

Согласно соответствующему постановлению ведомства, до 30 марта минимальные цены на сахар в стране составят Br 1,5.





Министерство антимонопольного регулирования и торговли объясняет, что временное регулирование цен на сахар обусловлено «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж». В связи с этим с 1 октября 2019 года на 90 дней ввели предельные минимальные цены на сахар. 1 января регулирование продлили еще на 60 дней.









Всего власти могут регулировать цены на социально значимые товары не более 90 дней в течение года.





Примечательно, что в России сахар белорусского производства стоит почти в два раза меньше, чем в самой Беларуси.





До регулирования цен на сахар, этот товар в прошлом году стоил около Br 1,3.



