Польша готова поставлять нефть в Беларусь. PERN уже ищет подрядчика
Уполномоченный польского правительства по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски заявил, что Польша заинтересована в транзите нефти в Беларусь через свою территорию, пишет польское издание Puls Biznesu.
«По мере наших возможностей мы заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси в транзите нефти, разумеется, если появится такая необходимость», – сказал Петр Наимски в Вашингтоне во время встречи с министром энергетики США Дэном Бруйеттом, передает "Белсат".
Представитель польского правительства также напомнил, что во время недавнего визита в Беларусь госсекретарь США Майк Помпео предложил Беларуси поставки американской нефти.
По словам Петра Наимского, Варшава ждет соответствующих шагов со стороны официального Минска.
«Если белорусы приобретут нефть и ее надо будет доставить на их НПЗ, то мы готовы предоставить свою транзитную инфраструктуру – сначала в тестовом режиме, а позже для поставок в промышленных объемах», – подчеркнул уполномоченный польского правительства.
Стоит отметить, что 27 февраля на сайте польской компании PERN появилось сообщение о планах транспортировки сырой нефти в восточном направлении. Ранее сообщалось, что реверсные поставки из Польши в Беларусь возможны с технической точки зрения.
«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть из Полоцка в Адамово. Сейчас транспортировка идет только в обратном направлении. Цель в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», – говорится в сообщении.
С 1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти для НПЗ Беларуси из-за того, что Москва и Минск не заключили новых контрактов. Сейчас Минск ищет альтернативных поставщиков нефти.
ЮВ/ИР belsat.eu
20:15 28/02/2020
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