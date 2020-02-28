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Белнефтехим опровергает слухи о появлении некачественного бензина

В госконцерне “Белнефтехим” сообщили, что слухи об увеличении расхода бензина в последнее время не соответствуют действительности.

“Грязной нефти нет у нас уже давно. Что касается качества топлива, есть четкие стандарты, которые выполняются”, — заявили в пресс-службе концерна.

“Мы работаем не только на внутреннем рынке, поэтому нет разделения: в одной емкости бензин для внутреннего рынка, во второй — для экспорта”, — рассказали в “Белнефтехиме”.

По словам представителей концерна, изменение расхода зависит от многих факторов: стиля вождения, погодных условий, характеристик конкретной машины и так далее.
Источник: telegraf.by
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