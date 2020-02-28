Женевский автосалон отменен - коронавирус

Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта.





Решение отменить выставку за несколько дней до ее открытия было принято после того, как власти Швейцарии ввели запрет на организацию массовых мероприятий численностью более 1000 человек.