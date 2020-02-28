+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Женевский автосалон отменен - коронавирус

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.

Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта.

Решение отменить выставку за несколько дней до ее открытия было принято после того, как власти Швейцарии ввели запрет на организацию массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
Источник: vesti.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru