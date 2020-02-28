Женевский автосалон отменен - коронавирус
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Крупнейшее в мире моторшоу должно было открыть свои двери для представителей прессы 3 марта.
Решение отменить выставку за несколько дней до ее открытия было принято после того, как власти Швейцарии ввели запрет на организацию массовых мероприятий численностью более 1000 человек.
Источник: vesti.ru
14:36 28/02/2020
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