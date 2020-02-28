Решение принято: власти не дадут опустить цену сахара





Установленная предельная минимальная цена в 1,5 рубля будет действовать по 30 марта включительно — как на ввезенный, так и на произведенный в нашей стране.





Напомним, власти могут регулировать цены на сахар белый кристаллический как на социально значимый товар не больше 90 дней в течение одного года. Но с согласия ЕЭК этот срок можно продлить.





Предельную минимальную розничную цену на сахар белый кристаллический в 1,5 рубля на 90 дней ввели с 1 октября 2019 года. Затем с 1 января этого года ввели регулирование еще на 60 дней — до 1 марта. Торговые сети не могут продавать его дешевле этой суммы.





В МАРТ поясняли ранее, что необходимость введения временного регулирования цен на сахар была вызвана «увеличением материальных затрат и ухудшением финансового состояния организаций сахарной отрасли в условиях снижения объемов продаж».









Что было с ценами до госрегулирования

До введения госрегулирования с 1 октября прошлого года белорусский сахар стоил в пределах 1,43−1,49 рубля за килограмм, а российский — от 1,29 рубля. При этом некоторые торговые сети устраивали акции, во время которых сахар из РФ можно было купить еще дешевле.





После введения госрегулирования белорусский сахар продавали от 1,5 до 1,55 рубля, а российский — в основном по минимальной цене в 1,5 рубля. Но затем российский сахар стал исчезать из продажи. Сейчасего почти нет на полках магазинов.





Напомним, в прошлом году в Беларуси выявляли сахар из России, который не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза по качеству и безопасности.





В МАРТ ранее отмечали, что отпускные цены на сахар на внутреннем рынке выше, чем на внешнем. В результате убыток формируется за счет экспорта. При этом в России килограмм белорусского сахара стоит от 0,85 до 1,1 белорусского рубля в пересчете, а в Беларуси — 1,5 рубля, отмечают в ведомстве.





Тем временем в России намерены нарастить экспорт как в ЕАЭС, в который входит наша страна, так и за его пределы.

