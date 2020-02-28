Доллар установил новый рекорд. Российский рубль рухнул

Такого стремительного обвала не было уже больше двух лет, отмечает пишет За месяц курс доллара вырос на 10 копеек, а курс евро на 11 копеек., отмечает пишет select.by





Благодаря резкому падению курса российского рубля стоимость корзины валют на торгах 28 февраля рухнула на 0,61%, но по итогам февраля она всё равно подорожала в 11 раз больше, чем было по итогам января. 1,68% против 0,15%.





Курс доллара вырос на 0,0051 BYN до 2,2391 BYN/USD и обновил абсолютный максимум уже пятый раз за февраль.





За эту неделю курс доллара вырос на 0,0271 BYN (+1,23%), а с начала месяца на 0,1011 BYN (+4,73%). С начала года американец рванул вверх уже на 0,1306 BYN (+6,19%).





Кус евро подскочил на 0,0269 BYN до 2,4675 BYN/EUR и оказался на максимуме за 388 дней. До максимума за 13 месяцев не хватило недели.





Евро стремительно дорожает последние семь торгов. За это время его курс взлетел на 0,0888 BYN, а с начала месяца на 0,1106 BYN (+4,69%). С начала года евровалюта подорожала на 0,1038 BYN (+4,39%).





Напомним, что абсолютного максимума стоимость евро достигла на торгах 12 февраля 2016 года (более четырёх лет назад). Тогда по итогам торгов на бирже за один евро предложили 2,4956 BYN. Сегодня до рекорда осталось менее трёх копеек.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0619 BYN до 3,3406 BYN/100 RUB и с минимума за 23 дня упал на минимум за 78 дней.





Российский рубль завершил февраль падением на 0,0451 BYN.









Центробанк России

Обвал российского рубля происходит и на Московской бирже. Резко подорожали доллар и евро.





Официальный курс доллара на завтра вырос в РФ сразу на 1,38 рубля до 66,9909 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 2,08 рубля до 73,7235 российских рублей.





Доллар преодолел максимум за год, а евро оказался выше максимума за полгода.





Доллар с начала февраля подорожал на 3,85 рубля (+6,10%), а с начала года на +5,09 рубля (+8,21%).





Евро с начала месяца укрепился на 4,13 рубля (+5,93%). С начала года стоимость евро выросла на 4,35 рубля (+6,26%).