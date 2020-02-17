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Хуже, чем в 2008-м. На что может быть похож вызванный коронавирусом финансовый кризис

Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт и ударить по уязвимым развивающимся странам, а, значит, и по Беларуси


Географический охват эпидемии коронавируса расширяется - инфекция уже проникла в Беларусь, а ее временные рамки невозможно спрогнозировать, тем не менее, сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 годапишет The Guardian. 

Это связано, в частности, с тем, что и до появления инфекции в мировой экономике уже длительное время накапливались различные дисбалансы, а на многих рынках цены на активы были необоснованно высоки.

О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s.

"Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт (п.п.), экономики КНР – на 3 п.п.", – считают аналитики Dun&Bradstreet.

По данным этой компании, как минимум у 51 тыс. компаний в мире есть один или несколько прямых поставщиков или же поставщиков первого уровня в пострадавших провинциях КНР. Как минимум у 5 млн компаний в мире есть один или несколько поставщиков второго уровня в пострадавшем регионе. 

Приблизительно 49 тыс. предприятий, работающих в пораженном эпидемией регионе КНР, являются при этом филиалами или дочерними предприятиями компаний, штаб-квартиры которых находятся в других странах, замечают аналитики.


Многие страны активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, запретив поездки, закрыв школы и отложив крупные спортивные мероприятия и бизнес-конференции и т.п.

Все это дополнительно приводит к снижению деловой активности. В результате компании ухудшают прогнозы своих финансовых показателей, снижают закупки сырья, уменьшают выпуск готовой продукции, потребляют меньше энергоресурсов.

Первыми на подобные факторы реагируют фондовые рынки: инвесторы избавляются от ценных бумаг, в результате чего фондовые индексы падают уже седьмой день подряд.
Источник: focus.ua
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