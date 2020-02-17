



сегодняшние тенденции позволяют аналитикам предполагать, что коронавирус может спровоцировать финансовый кризис, сравнимый по масштабу с финансовым кризисом 2008 года, Географический охват эпидемии коронавируса расширяется - инфекция уже проникла в Беларусь , а ее временные рамки невозможно спрогнозировать, тем не менее, пишет The Guardian.





Это связано, в частности, с тем, что и до появления инфекции в мировой экономике уже длительное время накапливались различные дисбалансы, а на многих рынках цены на активы были необоснованно высоки.





О том, что вирус может иметь более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008 года, предупредило и рейтинговое агентство Moody’s.





"Эпидемия коронавируса, если она не будет взята под контроль до лета, может привести к снижению темпов роста мирового ВВП на 1 процентный пункт (п.п.), экономики КНР – на 3 п.п.", – считают аналитики Dun&Bradstreet.





По данным этой компании, как минимум у 51 тыс. компаний в мире есть один или несколько прямых поставщиков или же поставщиков первого уровня в пострадавших провинциях КНР. Как минимум у 5 млн компаний в мире есть один или несколько поставщиков второго уровня в пострадавшем регионе.





Приблизительно 49 тыс. предприятий, работающих в пораженном эпидемией регионе КНР, являются при этом филиалами или дочерними предприятиями компаний, штаб-квартиры которых находятся в других странах, замечают аналитики.









Многие страны активизировали усилия по сдерживанию распространения вируса, запретив поездки, закрыв школы и отложив крупные спортивные мероприятия и бизнес-конференции и т.п.





Все это дополнительно приводит к снижению деловой активности. В результате компании ухудшают прогнозы своих финансовых показателей, снижают закупки сырья, уменьшают выпуск готовой продукции, потребляют меньше энергоресурсов.





Первыми на подобные факторы реагируют фондовые рынки: инвесторы избавляются от ценных бумаг, в результате чего фондовые индексы падают уже седьмой день подряд.