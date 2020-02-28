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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с июля 2017 года

Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с июля 2017 года - данные торгов.
Источник: tass.ru
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