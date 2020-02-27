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Годовая выручка EPAM перевалила за 2 млрд долларов

По итогам 2019 года выручка EPAM Systems составила 2,29 млрд долларов США. Она превысила прошлогоднюю на 450,9 млн долларов, или на 24,5 процента. Об этом компания рассказала в пресс-релизе.

Операционная прибыль EPAM за 2019-й зарегистрирована в размере 302,9 млн долларов. Это на 57 млн, или на 23,2 процента, больше, чем в 2018-м.

Компания также сделала прогноз результатов своей деятельности в 2020 году. Рост выручки должен оказаться не менее 22 процентов, а прибыль составит 13-14 процента от выручки.

Численность персонала EPAM на 31 декабря 2019 года составила 36 700 специалистов.
Belmir.by
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