Годовая выручка EPAM перевалила за 2 млрд долларов

Операционная прибыль EPAM за 2019-й зарегистрирована в размере 302,9 млн долларов. Это на 57 млн, или на 23,2 процента, больше, чем в 2018-м.





Компания также сделала прогноз результатов своей деятельности в 2020 году. Рост выручки должен оказаться не менее 22 процентов, а прибыль составит 13-14 процента от выручки.





Численность персонала EPAM на 31 декабря 2019 года составила 36 700 специалистов.