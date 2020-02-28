Цена нефтяной премии

После телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 21 февраля российская газета «Коммерсант» поспешила сообщить, что в марте начнутся поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу в обычном режиме.





Отмечалось, что Россия согласилась снижать премию российским нефтяным компаниям на USD2 за тонну каждый год вплоть до завершения к 2024 г. налогового маневра в нефтяной отрасли, а Беларусь согласилась на эти условия. Однако этот сценарий выглядел правдоподобным совсем недолго.





Нефтяной фальстарт

Напомним: 21 февраля, президент РФ Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и сделал «неожиданное предложение» по поставкам нефти». В частности, сославшись на Путина, Лукашенко отметил: «Он сказал: мы 300 млн долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям (российским компаниям-поставщикам нефти – ред.)».





Лукашенко также сказал, что Россия сохранит прошлогодние финансовые условия поставок нефти в Беларусь. «По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну, хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России», – заявил Лукашенко.





После этого Лукашенко поручил премьер-министру страны Сергею Румасу достичь соглашений с российской стороной по поставке нефти в страну. И этот же день, 21 февраля, провел встречу с послом Беларуси в РФ. Лукашенко отметил, что Беларусь потеряет из-за налогового маневра в 2020 году примерно USD420-430 млн.





«Путин предложил, что эти деньги они Беларуси компенсируют. Он признал, что это справедливо», – заявил Лукашенко, отметив, что компенсировать будут российские компании.





Однако через считанные часы российская сторона дезавуировала эти заявления. Выяснилось, что РФ не собирается компенсировать Беларуси USD300 млн потерь от налогового маневра. В Минэнерго РФ предложили снижать премии российским нефтяным компаниям примерно на USD2 за тонну каждый год, что, как было сказано, позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.









Скидка USD2 с тонны означает, что белорусские НПЗ в 2020 году смогут сэкономить около USD36-48 млн (в зависимости от объема импортируемой из РФ нефти – 18 млн или 24 млн тонн, что предусмотрено балансом на текущий год). То есть ни о каких USD300 млн речь не идет.





Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор на эту тему президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 21 февраля, рассказал, что 20 февраля заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак провел совещание с представителями российских нефтяных компаний для уточнения позиций по ценовым условиям поставок нефти в Беларусь.





«Разные нефтяные компании высказывали свои позиции относительно возможных цен, скидок. Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия, которые не соответствовали бы и российской, и международной ценовой конъюнктуре», – цитирует Пескова агентство ТАСС.





По его словам, поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании, «соответственно, ни о каких компенсациях из бюджета РФ нефтяным компаниям в случае поставок нефти в Беларусь по сниженной цене речь пока не идет».





«Существуют разные запросные позиции сторон, они обсуждаются», – заявил Песков. «Есть компании, которые согласны это делать (снизить контрактную цену – ред.), какие-то считают для себя это невыгодным. Поэтому работа будет продолжаться», – добавил он.





Он также заявил, что обсуждение условий поставок российской нефти в Беларусь будет продолжено на межправительственном уровне с участием российских нефтяных компаний. При этом каждая из сторон сделает собственную калькуляцию, но о каких-либо компенсациях из бюджета РФ в случае поставок нефти в Беларусь по сниженной цене речь не идет.





В конце прошлой недели профильные белорусские чиновники обсуждали в Москве возможные варианты сотрудничества с пятеркой ведущих компаний-поставщиков нефти в Беларусь, но к общему знаменателю пока не пришли.





Пока по цене не договорились – ставка на альтернативу

24 февраля концерн «Белнефтехим» рассказал, кто будет поставлять нефть на белорусские НПЗ в марте. Кроме компаний группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, нефть по трубопроводной системе в марте будут поставлять еще пять российских компаний, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь.





В концерне подчеркивают, что нефть будет поставляться по рыночной цене, без премии, однако объем поставок не называют.





Также «Белнефтехим» заключил сделку с азербайджанской компанией SOCAR на поставку по нефтепроводу Одесса-Броды в марте двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.





Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) пока подтвердила договоренность по поставке концерну «Белнефтехим» одной танкерной партии азербайджанской нефти объемом около 80 тыс. тонн, по второй партии велись переговоры. Танкер с азербайджанской нефтью будет отгружен из порта Супса.









Ранее зампредседателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов отмечал, что концерн ведет работу по покупке нефти в Черном море. По его словам, есть возможность приобретения ресурсов «как производства азербайджанской компании, так и производителя из Российской Федерации».





«Объем (поставок по «южному маршруту» через нефтепровод Одесса-Броды – ред.) определяем, исходя из остатков ресурсов на НПЗ и факта поставки нефти железнодорожным и трубопроводным транспортом из России», – отметил Сизов.





20 февраля «Белнефтехим» сообщил о закупке в марте через трейдеров 160 тыс. тонн российской нефти с перевалкой в порту Клайпеды (Литва).





С начала 2020 года «Нафтан» и Мозырский НПЗ работают в режиме 50-процентной загрузки, переработка нефти на обоих заводах в январе и феврале составит по 900 тыс. тонн в месяц. Следовательно, по данным концерна, за январь-февраль объем переработки на двух НПЗ составит примерно 1,8 млн тонн вместо планируемых ранее около 4 млн тонн.





В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева. Они планировали поставить 950 тыс. тонн нефти в первом квартале. Беларусь также закупила 86 тыс. тонн норвежской нефти.





В этом году компания «Белоруснефть» также поставляет свое сырье на НПЗ (добывает около 140 тыс. тонн в месяц), хотя ранее его экспортировала. Белорусские НПЗ перерабатывали запасы нефти из хранилищ.





Отметим, что в настоящее время емкость резервуарного парка в системе компании «Гомельтранснефть Дружба» составляет около 0,9 млн тонн. В том числе 0,5 млн тонн расположено на ЛПДС «Мозырь» (южная ветка в направлении Украины и Польши). Еще 0,4 млн тонн находятся в филиале по транспортировке нефти «Новополоцк, (северная ветка в направлении стран Балтии).





11 февраля «Белнефтехим» сообщил, что начался забор технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на НПЗ.





«Большая пятерка» на уступки пока не идет, но…

Итак, два месяца торга белорусские НПЗ продержались без поставок нефти «большой пятерки» – пяти крупнейших нефтяных компаний, которые традиционно поставляли нефть в Беларусь.





В 2019 году «Роснефть» поставила в Беларусь 8,8 млн тонн нефти (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» – 2,8 млн тонн, «Сургутнефтегаз» – 2,6 млн тонн, «Газпромнефть» – 1,64 млн тонн, «Татнефть» – 1,15 млн. тонн, все независимые нефтяные компании поставили менее 1 млн тонн.





Договориться с этими компаниями о поставках нефти в Беларусь в марте пока не удалось, но Роснефть по словам анонимных источников РИА Новости, готова поставить порядка 500 тыс тонн, это несколько меньше, чем ежемесячно она поставляла в прошлом году (около 730 тыс тонн), но весомо.





С другими компаниями переговоры продолжаются. Чтобы возобновить с ними сотрудничество, «Белнефтехим» предлагает варианты. В частности, концерн предлагал «Газпромнефти» поставлять нефть на белорусские НПЗ по такой схеме: 20% – на давальческой основе, 80% – поставки нефти без премии. Однако пока эти переговоры нерезультативны.





В итоге в марте по неподтвержденным данным Беларусь ожидает поставок Роснефти 500 тыс тонн, Самфар 230-300 тыс тонн, пяти маленьких российских компаний (УДС нефть, Янгпур и трех неизвестных) до 80 тыс тонн, СОКАР (с отгрузкой в порте Супса) 80 тыс тонн, собственной 140 тыс тонн.









Общий объем может оказаться выше февральского – 1-1,1 млн тонн, но в два раза меньше планового в 2 млн тонн.



