Из-за теплой зимы энергетики теряют работу

В январе количество занятых в экономике страны составило 4 329 400 человек, и это на 4100 человек меньше, чем было в декабре прошлого года. Цифры по уволенным и принятым на работу тоже не радуют: в январе работы лишились без малого 46,3 тысячи человек, а нашли ее только 43,1 тысячи. В процентном соотношении разница - 6,8%.





В этом году зима в Беларуси так и не наступила, что интересным образом отразилось на рынке труда: в январе в энергетике уволили 2003 человека, а приняли на работу только 1061. Вероятно, теплая погода и отсутствие снега сделали ненужным большое количество сезонных работников.





Больше увольняли (11 293 человека), чем принимали на работу (9277) и в сфере промышленности, но там разрыв не такой внушительный.





Есть и позитивные рекорды. Так, в сфере водоснабжения, сбора, обработки и удаления отходов уволены 422 человека, а приняты на работу - в два с половиной раза больше - 1051 человек. В образовании также позитивный тренд: уволили 4310 человек, а приняли на работу на 766 человек больше.



Официальных безработных стало меньше





Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2020 года - 0,2% от численности работающих. Год назад этот показатель был выше - 0,3%. Как сообщили в Минтруда, всего в 2019 году в органы по труду, занятости и социальной защите за помощью в трудоустройстве обратились 178 500 человек (это 88,4% к уровню 2018 года), из них в качестве безработных были зарегистрированы 92 200 человек.





Средняя продолжительность безработицы на начало года составила 2,8 месяца - именно столько у среднего безработного уходит на поиск работы.









Нужны водители и медики





Рейтинг рабочих профессий в общереспубликанском банке вакансий в январе возглавляли водители (только в городах 3038 вакансий), продавцы (1734) и швеи (1466). Также востребованы повара, уборщики, каменщики.





Среди специалистов больше всего наниматели ищут врачей (2672 вакантных места), медсестер (2548) и инженеров (1465). Таковы запросы городских нанимателей.





На селе больше всего нужны трактористы (1474 вакансии), водители (1201), доярки (858), ветеринары (497) и медсестры (408).