Cashew – сервис QR-платежей, он совмещается с мобильными приложениями банков. Технология помогает продавцам принимать безналичные платежи без установки терминалов, а покупателям – оплачивать покупки через приложения, отсканировав QR-код. По итогам 2019 года Cashew стал лучшим стартапом.





Как рассказал порталу dev.by глава Cashew Владимир Сержанович, GEP помогает технологическим компаниям из-за рубежа переехать в Великобританию, чтобы вести там бизнес. «Проекты отбираются через посольства Великобритании по всему миру по результатам мониторинга и личных встреч с основателями стартапов. Специалисты выбирают стартапы с иностранными фаундерами, которые интересны для релокации. Мы также получили письмо с предложением реализовать свой проект на рынке Великобритании», – заявил Сержанович.





Презентация программы, в которой примет участие стартап Cashew, пройдет в марте 2020-го в Лондоне. Команда проекта получит dealmaker [такой был даже у Ричарда Брэндсона – одного из самых богатых британских бизнесменов, основателя корпорации Virgin Group, в структуру которой входят почти 400 компаний разного профиля]. Dealmaker, или так называемый «организатор сделок», будет курировать стартап, консультировать его команду, помогать привлекать инвесторов и клиентов, организовывать коммуникацию с госорганизациями. Вместе с этим у беларуского стартапа появится поддержка со стороны юристов. Длительность Global Entrepreneur Programme – год.