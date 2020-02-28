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Мясникович: в рамках ЕАЭС активно обсуждают вопрос перехода в расчетах на российский рубль

Государства Евразийского экономического союза обсуждают вопрос о целесообразности перехода на российский рубль в качестве единого средства расчетов между участниками. Об этом заявил в четверг председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в эфире телеканала «Беларусь-1».

«Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно. Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки. Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — отметил глава ЕЭК.

При этом он предостерег от финансовой паники в результате обсуждения вопроса перехода на российский рубль в расчетах. «Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам надо думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую», — сказал Мясникович.

Мясникович в начале этого года возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года. В 2020 году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Кроме нее в экономический союз входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.
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