«Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно. Все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Российской Федерацией. Чтобы рассчитаться за импорт из России, им не хватает рублевой выручки. Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — отметил глава ЕЭК.





При этом он предостерег от финансовой паники в результате обсуждения вопроса перехода на российский рубль в расчетах. «Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам надо думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую», — сказал Мясникович.





Мясникович в начале этого года возглавил ЕЭК на ближайшие четыре года. В 2020 году в ЕАЭС председательствует Белоруссия. Кроме нее в экономический союз входят Армения, Казахстан, Киргизия и Россия.