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Налоговики хотят создать базу о доходах белорусов

Совет по развитию предпринимательства вместе с Министерством по налогам и сборам готовятся к формированию базы о доходах белорусов, сообщается на сайте Совета по развитию предпринимательства.

Создание специальной базы данных о доходах граждан Беларуси, по мнению налоговиков, необходимая мера. Благодаря этой информации государственные органы смогут принимать решения о получении безналичной жилищной субсидии. В свою очередь Совет по предпринимательству выражает опасения, что формирование базы приведет к увеличению нагрузки на субъекты хозяйствования. В частности для предпринимателей это отобразится в росте финансовых затрат.

Сведения о доходах белорусов, которые официально работают, сейчас поступают в Фонд соцзащиты населения. Поэтому налоговики даже и без особой базы имеют информацию о доходах белорусов.
СК/АА belsat.eu
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