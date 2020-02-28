Налоговики хотят создать базу о доходах белорусов

Создание специальной базы данных о доходах граждан Беларуси, по мнению налоговиков, необходимая мера. Благодаря этой информации государственные органы смогут принимать решения о получении безналичной жилищной субсидии. В свою очередь Совет по предпринимательству выражает опасения, что формирование базы приведет к увеличению нагрузки на субъекты хозяйствования. В частности для предпринимателей это отобразится в росте финансовых затрат.





Сведения о доходах белорусов, которые официально работают, сейчас поступают в Фонд соцзащиты населения. Поэтому налоговики даже и без особой базы имеют информацию о доходах белорусов.



