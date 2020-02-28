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Проданы акции ресторана "Арбат" и "Обувьторга"

Принадлежащие столице акции двух акционерных обществ – ОАО "Ресторан "Арбат" и ОАО "Обувьторг" проданы сегодня на бирже, сообщили в "Минскгоримущество".

"Госпакет акций "Арбата" продан за Br205,7 тыс., акции "Обувьторга" покупатель выразил готовность приобрести  за Br 229,4 тыс.", - говорится в сообщении комитета.

Там отметили, что это первая сделка по продаже ценных бумаг, совершенная Мингорисполкомом на торговой площадке ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Покупателями принадлежащих Минску 67 899 акций (9,82% уставного фонда) ОАО "Ресторан "Арбат" и 3420 акций (20,37% уставного фонда) ОАО "Обувьторг" являются юридические лица Беларуси.

Накануне сообщалось, что почти 30 объектов коммунальной собственности планируется вовлечь в хозоборот в Минске. "В 2020 году в Минске в хозоборот планируется вовлечь 29 объектов коммунальной собственности, 24 из них будут выставлены на аукцион", - рассказали в "Минскгоримуществе".

Там пояснили, что абсолютное большинство – 24 объекта будут выставлены на аукционные торги. Сдать в аренду планируется 2 объекта недвижимости, 3 – готовятся передать в пределах государственной собственности. Кроме того, в период с 2020 по 2023 год 16 коммунальных объектов столицы подлежат сносу. В основном это здания, расположенные на территориях жилой застройки. Еще 20 объектов определены для использования в собственных целях коммунальными организациями – после проведения реконструкции, капитального ремонта, перепрофилирования и иных мероприятий.
Интерфакс
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