Аналитик: ЕАЭС не представляет угроз для Беларуси

Об этом 27 февраля Лукашенко сказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.





В ЕАЭС сейчас действуют 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров. “Их же давно надо было снять. В противном случае, какой интерес в этом союзе. Что нас держит в союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия”, – вопрошал Лукашенко у Мясниковича.





О какой реальной интеграции безх принуждения к интеграции идет речь? "Белорусской правде" комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.





-“Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе – “понуждение к интеграции”). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь”, – заявил сегодня Лукашенко на встрече с Мясниковичем. Я не понимаю, а вы?





- Мне кажется, это то самое, о чем все говорили весь прошлый год – об увязке поставок нефти и газа с более тесной интеграцией. А под конец года в разговорах об «углубленной интеграции» возникла так называемая 31 дорожная карта, в которой речь шла о якобы об общей налоговой системе, включая общий Налоговый кодекс, единой валюте, наднациональных органах. Видимо, это и имел в виду глава государства, говоря о принуждении к интеграции.





- О какой интеграции идет речь? Я впервые слышу об этом документе.





- Думаю, об этом документе все впервые слышат. Но насколько я понял из контекста (иного источника информации, кроме сегодняшнего заявления Лукашенко, у нас нет), речь все-таки идет об интеграции в рамках ЕАЭС – исключительно об экономических вещах, которые не предусматривают отказа от суверенитета, создания неких наднациональных органов. В контексте сегодняшнего разговора можно предположить, что стратегия будет направлена на убирание изъятий, ограничений в рамках ЕАЭС, которые мешают реализации четырех продекларированных свобод: движению товаров, услуг, людей, капитала. Но опять же: это только догадки.





- 14 февраля в Светлогорске Лукашенко заявлял об угрозе инкорпорации Беларуси со стороны России, 27 февраля объявил Мясниковичу, что планирует подписать в мае этого года в Минске стратегию интеграции до 2025 года. Как это понимать? Ведь и в союзном государстве, и в ЕАЭС первую скрипку играет Россия.





- Дело не в скрипках. Если интеграция останется в рамках, предусмотренных ЕАЭС, – экономическая интеграция, взаимное открытие своих внутренних рынков, свобода движения товаров. От этого, честно говоря, Беларусь получает плюсов больше, чем Россия: для Беларуси российский рынок гораздо интереснее, чем беларуский – для россиян. Пока в рамках ЕАЭС не ставят под сомнение вопросы суверенитета, никогда не шла речь ни о единых валютах или общих кодексах. Речь всегда шла об общих рынках. Общий рынок – это здорово, проблема в том, что он плохо работает: существует целый перечень товаров, на которые общий рынок не распространяется, в первую очередь – энергоносители. Нам хотелось бы поставлять беларуские товары на российский рынок, покупать энергоносители по российским ценам – никаких угроз для Беларуси я не вижу.