Глава Госконтроля обозначил стрелочников за ситуацию в АПК

Для начала небольшой экскурс в историю вопроса. Не так давно глава государства озаботился ситуацией с отстающими показателями Витебщины по сельскому хозяйству. По этому поводу он провел два масштабных совещания: в ноябре прошлого года в Витебске, и в январе в Минске, пишет "Солидарность"





Их результатом стал подписанный 25 февраля указ №70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».





Согласно решению Александра Лукашенко, на Витебщине сформируют сырьевые зоны, где организации войдут в агропромышленные объединения, которые будут проводить единую производственную и финансовую учетную политику. В указе предусмотрена реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами.





Указ, по сути, еще не начал действовать, но глава Госконтроля, похоже, уже готовится к тому, что он закончится провалом. На заседании Витебского облисполкома 27 февраля Леонид Анфимов дал понять, кого назовут виновными.





Можно было бы подумать, что ответственность за подписание указа ляжет на плечи Александра Лукашенко – но нет.





Логично было бы предположить, что тогда отвечать придется руководству облисполкома. И снова мимо – у Леонида Анфимова другое мнение.





– Ответственность ложится не только на руководство Витебского облисполкома, но, наверное, в большей степени на председателей райисполкомов, – обозначил Анфимов (цитируется по БЕЛТА).





В общем, если что – глава государства и губернатор невиноваты.