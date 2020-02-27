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Капля в море: стало известно, какие компании поставят нефть в Беларусь в марте

Помимо крупных игроков на российском нефтяном рынке поставлять стратегическое сырье на белорусские НПЗ выразили готовность и три небольшие компании.


"Среди поставщиков "Янгпур" (дочка "Белоруснефти" – Sputnik) с заявкой в 2 тысячи тонн и "УДС нефть" с 23 тысячами тонн. Они пойдут на Мозырский НПЗ. Также есть три другие совсем маленькие компании, они сделали заявку, но без подтвержденных объемов", – сказал собеседник РИА Новости.

По информации другого информированного источника, помимо этих компаний заявки на март подала и российская компания "Татнефть" с объемом 165 тысяч тонн.

Традиционными поставщиками станут компании, входящие в холдинг "Сафмар", который принадлежит миллиардеру Михаилу Гуцериеву.

Компании "Русснефть" и Нефтиса" подали заявки с объемом 230 тысяч тонн, предназначенным для новополоцкого "Нафтана". Другой источник не исключает, что объем может составить 300 тысяч тонн.

По словам еще одного источника, в ближайшее время заявку может оформить "Роснефть". "Компания не прекратила переговоры о поставке, речь идет о 500 тысячах тонн", – сказал он.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин пояснил, что заявки от компаний поставщиков нефти есть, но оформленных маршрутных поручений пока нет. Поэтому компании могут как отозвать свои заявки, так и сделать новые до середины месяца, передает sputnik.by

Напомним, что оба белорусских НПЗ могут переработать в месяц до 1 млн тонн нефти каждый. 

Правда, ранее сообщалось, что Беларусь получит в марте 160 тысяч российский нефти с перевалкой в Литве, а также ожидается поставка такого же объема азербайджанской нефти через нефтепровод Одесса-Броды.

Но следует учитывать, что до этого в январе-феврале оба завода работали из-за отсутствия нефти работали вполсилы.
"Белорусский партизан"
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