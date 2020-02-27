"Ковров Бреста" больше нет. Остались только "Витебские"
ОАО «Витебские ковры» — единственный участник аукциона по продаже имущества «Ковров Бреста», приобрел его имущественный комплекс.
Сумма покупки была определена исходя из начальной цены, увеличенной на 5%. Так, сумма сделки составила 7,2 млн рублей. В течение десяти рабочих дней с даты аукциона, участники сделки подпишут договор купли-продажи, пишет officelife
Ранее сообщалось, что с учетом необходимости наращивания производственных мощностей ОАО «Витебские ковры» концерн «Беллегпром» рассчитывает реализовать инвестпроект по созданию в стране единого коврового производства.
Ожидается, что это позволит объединить не только технологический, но и кадровый потенциал обоих предприятий, что, безусловно, сделает продукцию более конкурентноспособной, обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.
16:19 27/02/2020
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