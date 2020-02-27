Легендарную минскую "Шайбу" продают за $8 млн
Агентство недвижимости «Дианэст» разместило объявление о продаже ресторана возле гостиницы Беларусь — здания, прозванного «Шайбой» за его форму.
Двухэтажное здание площадью 7,5 тыс. кв. метров постройки 1988 года предлагается за 17,9 млн рублей.
Объект рекламируется как готовый бизнес.
Напомним, в 1990-е здесь проводились дискотеки, позже открыли Westworld Club, а в последнее время работает ресторан-караоке-казино «Корсет».
Источник: officelife
15:31 27/02/2020
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