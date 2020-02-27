+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Легендарную минскую "Шайбу" продают за $8 млн

Агентство недвижимости «Дианэст» разместило объявление о продаже ресторана возле гостиницы Беларусь — здания, прозванного «Шайбой» за его форму.

Двухэтажное здание площадью 7,5 тыс. кв. метров постройки 1988 года предлагается за 17,9 млн рублей.

Объект рекламируется как готовый бизнес.

Напомним, в 1990-е здесь проводились дискотеки, позже открыли Westworld Club, а в последнее время работает ресторан-караоке-казино «Корсет».
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru