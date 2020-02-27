Евро обновил годовой максимум. Доллар покатился вниз

С начала недели корзина валют подорожала на 0,18%, а с начала февраля уже на 2,30%.





Курс доллара опустился на 0,0038 BYN до 2,2340 BYN/USD и покинул исторический максимум, который до этого обновлялся четыре раза подряд.





С начала недели стоимость доллара выросла на 0,0220 BYN (+0,99%), а с начала месяца на 0,0960 BYN (+4,49%).





С начала года курс американской валюты подскочил вверх уже на 0,1255 BYN (+5,95%).









Кус евро вырос на 0,0072 BYN до 2,4406 BYN/EUR.





Евровалюта дорожает уже пятый день подряд. Общее укрепление за это время составило 0,0619 BYN. Это позволило курсу евро подняться до максимума за 377 дней. До исторического максимума (2,4956 BYN/EUR) осталось 5,5 копеек.





Курс российского рубля упал ещё на 0,0112 BYN до 3,4025 BYN/100 RUB до минимума за 23 дня, но это пока на 0,0168 BYN выше уровня начала февраля.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос в РФ всего на 9 копеек до 65,6097 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра поднялся на 40 копеек до 71,6458 российских рублей.





Доллар и евро оказались на максимумах почти за полгода.





Доллар с начала февраля подорожал на 2,47 рубля (+3,91%), а с начала года на 3,70 рубля (+5,98%).





Евро с начала месяца укрепился на 2,05 рубля (+2,94%). С начала года стоимость евро выросла на 2,27 рубля (+3,27%).