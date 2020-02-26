Нефть без премии в Беларусь согласились поставлять шесть российских компаний
На первый квартал 2020 года достигнута договоренность о поставках нефти в Беларусь со стороны шести российских компаний. Все они согласились поставлять нефть на белорусские НПЗ без премии.
Как сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, кроме группы компаний «Сафмар», которая уже поставляет в Беларусь нефть без оплаты премии, договоренности о поставках достигнуты еще с пятью компаниями.
Все компании новые, с которыми ранее концерн не работал. Согласно договоренностям, они будут осуществлять поставки по рыночным ценам до конца первого квартала 2020 года.
Это позволит загрузить белорусские НПЗ, которые работают сегодня с загрузкой лишь 50%.
Источник: ej.by
10:37 27/02/2020
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