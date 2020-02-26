Как сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко, кроме группы компаний «Сафмар», которая уже поставляет в Беларусь нефть без оплаты премии, договоренности о поставках достигнуты еще с пятью компаниями.





Все компании новые, с которыми ранее концерн не работал. Согласно договоренностям, они будут осуществлять поставки по рыночным ценам до конца первого квартала 2020 года.





Это позволит загрузить белорусские НПЗ, которые работают сегодня с загрузкой лишь 50%.