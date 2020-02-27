Мировая экономика погружается в рецессию - доллар будет расти

Он отметил, что центральные банки Китая, США и многих других стран печатают деньги в невиданных масштабах, пытаясь смягчить последствия эпидемии пневмонии, но это не поможет. Майк Пенто подчеркнул, что повезет, если темпы роста ВВП США составят 1%.





В наибольшей степени рецессия грозит тем странам, экономика которых значительно зависит от Китая, в частности Сингапуру и Австралии. Они уже сообщили о рисках рецессии. Кроме того, неприятности грозят и еврозоне.





Майк Пенто также отметил, что кроме эпидемии, финансовый рынок Китая дестабилизирует долг в объеме около 40 трлн. долларов. А глава ФРС Джером Пауэлл уже откровенно сообщил, что ФРС намерена агрессивно печатать деньги и никогда не позволит процентным ставкам вырасти.





В конце концов, по мнению главы инвестфонда, это приведет к тому, что люди перестанут доверять фиатным валютам, и они потеряют свою покупательную способность.





Он считает, что в ближайшие несколько недель макроэкономическая статистика будет настолько слабой, что рынки не смогут это игнорировать.





Пока события развиваются по сценарию, близкому к тому, который описал Майк Пенто. Во вторник 18 февраля курс евро на рынке форекс опускался немногим ниже уровня 1,08 долларов за евро, достигнув минимального значения с 21 апреля 2017 года.





Это произошло после того, как Немецкий исследовательский институт ZEW сообщил, что, судя по итогам его ежемесячного опроса, настроение инвесторов ухудшилось гораздо значительнее, чем ожидалось.





Серьезные проблемы грозят не только Германии, которая значительно зависит от экспорта своей продукции в Китай, но и Италии, для которой Китай является важным источником ресурсов.





В связи с этим Джек Аллен-Рейнольдс, старший европейский экономист в Capital Economics, считает, что Италия в I квартале текущего года окажется в состоянии рецессии.





В то же время, экономика США оказалась намного более устойчивой к эпидемии коронавируса и спаду деловой активности в Китае. Так, индекс производственной активности в округе Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 12,9 с 4,8 в январе. Это оказало поддержку курсу американской валюты.





Выигрывают от кризиса и валюты ряда других стран, в частности, швейцарский франк.