По мнению парламентариев, эти предприятия не должны привлекаться к проектам, реализуемым в Литве, так как это несовместимо с интересами национальной безопасности.





Касчюнас заявил, что предложил внести соответствующие поправки в закон об охране объектов, важных для нацбезопасности Литвы. Суть их заключается в том, чтобы ужесточить оценку совместимости инвестиций в стратегические сферы экономики и инфраструктуры Литвы с национальной безопасностью. В результате, как предполагается, в критически значимых проектах смогут принимать участие только те компании, которые отвечают критериям трансатлантической и европейской интеграции.





БелАЭС остается одной из самых проблемных тем в белорусско-литовских отношениях: несмотря на заявления Минска о высочайших стандартах безопасности на станции, официальный Вильнюс продолжает выступать против АЭС, предлагая на различных мировых площадках меры международного воздействия на белорусские власти.





Белорусская АЭС строится в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. На двух блоках станции будут установлены реакторы ВВЭР-1200. Пуск первого энергоблока запланирован на текущий год, второго - на 2021-й.