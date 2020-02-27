Чалый: это первая "нефтяная война" с Россией, которую Беларусь проиграла
Экономист Сергей Чалый в эфире Еврорадио прокомментировал согласие Беларуси получить компенсацию за "грязную нефть" на условиях России.
В "Белнефтехиме" заявили, что надеются получить около 61 млн долларов, а сначала белорусская сторона говорила о гораздо больших цифрах, пишет euroradio.fm
"Я не очень понимаю, зачем это было нужно, — говорит Чалый. — Не понимаю, зачем было упираться два месяца для того, чтобы потом согласиться... Это очень плохо в том смысле, что в игре, кто первый моргнет, первыми моргнули мы. И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем".
Экономист считает, что, помимо экономических потерь, у Беларуси есть потери репутационные.
Чалый: "Это первая "нефтяная война", или любая другая... газовая, энергетическая, в которой нам не удалось добиться ничего. Это впервые такое!"
Беларусь оказалась не готова к длительному конфликту, не имела достаточно больших запасов нефти для своих НПЗ, а Москва "впервые не повелась", подождала и в итоге победила, полагает экономист.
10:01 27/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.