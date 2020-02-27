+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Чалый: это первая "нефтяная война" с Россией, которую Беларусь проиграла

Экономист Сергей Чалый в эфире Еврорадио прокомментировал согласие Беларуси получить компенсацию за "грязную нефть" на условиях России.

 В "Белнефтехиме" заявили, что надеются получить около 61 млн долларов, а сначала белорусская сторона говорила о гораздо больших цифрах, пишет euroradio.fm

"Я не очень понимаю, зачем это было нужно, — говорит Чалый. — Не понимаю, зачем было упираться два месяца для того, чтобы потом согласиться... Это очень плохо в том смысле, что в игре, кто первый моргнет, первыми моргнули мы. И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем".


Экономист считает, что, помимо экономических потерь, у Беларуси есть потери репутационные.

Чалый: "Это первая "нефтяная война", или любая другая... газовая, энергетическая, в которой нам не удалось добиться ничего. Это впервые такое!"

Беларусь оказалась не готова к длительному конфликту, не имела достаточно больших запасов нефти для своих НПЗ, а Москва "впервые не повелась", подождала и в итоге победила, полагает экономист.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru