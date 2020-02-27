В "Белнефтехиме" заявили, что надеются получить около 61 млн долларов, а сначала белорусская сторона говорила о гораздо больших цифрах, пишет euroradio.fm





"Я не очень понимаю, зачем это было нужно, — говорит Чалый. — Не понимаю, зачем было упираться два месяца для того, чтобы потом согласиться... Это очень плохо в том смысле, что в игре, кто первый моргнет, первыми моргнули мы. И теперь Россия будет знать, что у нее есть механизм сделать нам больно, а мы терпеть долго не можем".









Экономист считает, что, помимо экономических потерь, у Беларуси есть потери репутационные.





Чалый: "Это первая "нефтяная война", или любая другая... газовая, энергетическая, в которой нам не удалось добиться ничего. Это впервые такое!"





Беларусь оказалась не готова к длительному конфликту, не имела достаточно больших запасов нефти для своих НПЗ, а Москва "впервые не повелась", подождала и в итоге победила, полагает экономист.



