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В марте начнется строительство торгового комплекса на месте бывшего Червенского рынка

Возвести торговый комплекс на площадке бывшего Червенского рынка на ул. Маяковского в Минске планирует инвестиционная компания «Сильвер Капитал», сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» глава администрации Ленинского района Петр Шостак.

Площадь нового комплекса составит около 30 тыс. кв. м. В нем в основном будет осуществляться реализация товаров продовольственной группы, также предполагается представить продукцию легкой промышленности. Предусмотрена парковка для автомобилей.

Проект проходит государственную экспертизу и согласование в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. После проведения торгов определят подрядную организацию. К возведению объекта планируют приступить в марте текущего года. Проектный срок строительства — два года.
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