Площадь нового комплекса составит около 30 тыс. кв. м. В нем в основном будет осуществляться реализация товаров продовольственной группы, также предполагается представить продукцию легкой промышленности. Предусмотрена парковка для автомобилей.





Проект проходит государственную экспертизу и согласование в комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. После проведения торгов определят подрядную организацию. К возведению объекта планируют приступить в марте текущего года. Проектный срок строительства — два года.