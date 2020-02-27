Соответствующий перечень сформирован на основании предложений отраслевых органов госуправления, отмечается в сообщении ГКИ. Акции восьми обществ из него предполагается продавать по конкурсу, акции пяти АО будут предложены для продажи с аукциона.





Среди предприятий, включенных в перечень приватизации в 2020 году, крупнейшими являются производитель сельхозтехники ОАО "Гомсельмаш" (100% акций принадлежит государству) и производитель бытовой электротехники ОАО "Управляющая компания холдинга" "ГОРИЗОНТ" (99,9% акций принадлежит государству).





В сообщении отмечается, что к продаже на конкурсной основе предлагается 49,9% акций ОАО "Гомсельмаш" с сохранением в госсобственности пакета акций в размере 50% + 1 акция. Стоимость пакета акций не указывается. При этом предложение сопровождается инвестиционными условиями, в соответствии с которыми объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта должен быть не менее $500 млн. При условии выгодных предложений со стороны инвестора возможно принятие решения о продаже пакета акций до 75% "минус" 1 акция, отмечается в сообщении.





Условия приватизации холдинга "Горизонт" предусматривают продажу стратегическому инвестору всего госпакета акций – 99,9% уставного фонда. Цена продажи также не сообщается, но объем инвестиций в основной капитал должен составить не менее $30 млн.





Также к продаже предлагаются акции ОАО "Барановичский завод станкопринадлежностей" (весь госпакет 76,63%), гомельское ОАО "Коралл" (весь госпакет 100%), ОАО "ПромЛинкс" (весь госпакет 97,22%), ОАО "Минский Промтранспроект" (весь госпакет 17,41%), ОАО "МинскСортСемОвощ" (весь госпакет 5,17%), ОАО "Завод Промбурвод" (весь госпакет 15%), ОАО "Минский экспериментально-фурнитурный завод" (весь госпакет 49,98%), ОАО "КУПАЛИНКА" (весь госпакет 84,46%), ОАО "Беллегпромпроект" (весь госпакет 5,67%), ОАО "Бобруйский кожевенный комбинат" (весь госпакет 17,05%), ОАО "Минскпроектмебель" (весь госпакет 93,79%).





В пресс-службе ГКИ агентству "Интерфакс-Запад" пояснили, что "данный перечень не является планом приватизации на 2020 год". "В соответствии с предложениями отраслевых органов госуправления таким образом изучается спрос потенциальных инвесторов на участие в приватизации госсобственности. Такой подход к приватизации реализуется в течения ряда последних лет", - добавил представитель пресс-службы.



