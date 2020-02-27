Напомним, что это был общий трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия». Дружба и сотрудничество закончились после скандала с гендиректором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, пише т Office life.





Sputnik

В ноябре 2018 года Экономический суд города Минска начал процесс по делу о банкротстве ЗАО «БКК». В итоге решено ликвидировать юрлицо. Однако не все требования кредиторов были удовлетворены. Это около 1,9 тыс. рублей, €20 тыс. и около $19,3 млн. Обоснование было таким: «В связи с отсутствием у должника активов для их погашения».





Антикризисный управляющий смог добиться выплат только на суммы 198,5 тыс. рублей и $480 тыс. Сам он по итогам получил дополнительное вознаграждение — примерно 11 тыс. рублей.



