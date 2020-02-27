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Гибель империи? Беларуская калийная компания ликвидирована. Не оплачены свыше 19 миллионов долларов долгов

Ликвидация ЗАО «Беларуская калийная компания» (БКК, не путать с одноименным ОАО) окончательно завершена

Напомним, что это был общий трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия». Дружба и сотрудничество закончились после скандала с гендиректором «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, пишет Office life.

Sputnik
 
В ноябре 2018 года Экономический суд города Минска начал процесс по делу о банкротстве ЗАО «БКК». В итоге решено ликвидировать юрлицо. Однако не все требования кредиторов были удовлетворены. Это около 1,9 тыс. рублей, €20 тыс. и около $19,3 млн. Обоснование было таким: «В связи с отсутствием у должника активов для их погашения».

Антикризисный управляющий смог добиться выплат только на суммы 198,5 тыс. рублей и $480 тыс. Сам он по итогам получил дополнительное вознаграждение — примерно 11 тыс. рублей.
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