Беларусы требуют ввести плату за дороги для граждан стран ЕАЭС
Владельцы легковых автомобилей из стран ЕАЭС пользуются беларусскими дорогами абсолютно бесплатно, в то время как сами беларусы платят за них налогами, а иностранцы вносят плату за проезд. Такую ситуацию посчитали несправедливой авторы петиции на сайте «Удобный город». Они требуют ввести плату для всех иностранцев без исключения.
Сегодня беларусские автомобилисты платят немалый сбор за участие в дорожном движении, а с иностранцев плата за проезд по платным дорогам взимается через систему BelToll. Со всех, кроме граждан стран ЕАЭС — для них пользование дорогами Беларуси бесплатное. Именно это возмущает автора петиции, пишет REFORM.by
«Сложилась парадоксальная ситуация, при которой за проезд по дорогам нашей страны платят наши граждане, платят граждане Украины и других стран, не членов ЕАЭС. Но за проезд легковых автомобилей из России, Армении и Казахстана не платит никто. Эти затраты ложатся на плечи беларусских налогоплательщиков», — написал автор.
Он отметил, что такая ситуация позволяет и некоторым беларусам пользоваться благами за чужой счет. Они покупают машины, например, на российских номерах и ездят бесплатно.
Чтобы устранить такую несправедливость, беларус предлагает обязать въезжающих из ЕАЭС также платить за дороги — например, путем покупки виньеток или через систему BelToll, как все остальные иностранцы.
На момент публикации новости петицию подписало более трехсот человек. Когда число подписантов достигнет тысячи, она будет отправлена в Министерство финансов.
19:20 26/02/2020
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