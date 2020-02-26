— В марте в дополнение к компаниям группы «Сафмар» нефть по трубопроводу будут поставлять еще пять российских компаний, — сказал Тищенко.





По его словам, ранее эти компании не занимались поставками нефти в Беларусь.





— Поставки будут идти по рыночной цене без премии, — подчеркнул представитель «Белнефтехима», но не уточнил названия компаний и объем поставок.





Тищенко лишь сказал, что пока не удалось достичь договоренности с так называемыми компаниями «большой пятерки».





В минувшем году основными поставщиками сырья в Беларусь были «Роснефть» — 8,8 млн тонн (с учетом «Башнефти»), «Лукойл» — 2,8 млн, «Сургутнефтегаз» — 2,6 млн, «Газпром нефть» — 1,64 млн и «Татнефть» — 1,15 млн. На долю независимых нефтяных компаний приходится менее 1 млн тонн.





В дополнение к российским компаниям «Белнефтехим» заключил с азербайджанским Socar сделку на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.





— Поставки нефти будут в марте с территории Украины по нефтепроводу «Одесса — Броды», — сказал Тищенко.





Ранее Беларусь объявила о покупке в марте двух танкеров российской нефти через Литву.





С начала этого года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работают на половину своей мощности в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с российскими поставщиками: Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Беларусь выплачивает российским нефтяным компаниям.





НПЗ за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти. Хотя изначально планировалось потребить около 4 млн тонн.





В январе-феврале нефть в Беларусь поставляли только российские компании Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. Они планировали поставить 950 тыс. тонн нефти. Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти. Кроме того, «Белоруснефть» поставляет свое сырье на НПЗ, хотя ранее его экспортировала. 11 февраля «Белнефтехим» сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов «Дружба» для поставок на НПЗ.