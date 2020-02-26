Доллар по отношению к белорусскому рублю дорожает уже седьмой раз подряд, а евро - четвёртый.





Стоимость валютной корзины подорожала сразу на 0,21% и обновила исторический максимум. С начала недели её стоимость выросла на 0,43%, а с начала февраля уже на 2,55%.





Однако ажиотажного спроса на валюту нет. В чем дело? «Белорусский партизан» разбирался со старшим аналитиком Альпари Вадимом Иосубом.





- Белорусский рубль падает. Этому есть внутренние и внешние причины.





Внутренние причины достаточно известны: снижение экспортной выручки, вызванное снижением экспорта нефтепродуктов из-за отсутствия поставок российской нефти, снижением экспорта калийных удобрений – с лета прошлого года нет контракта с Китаем.





Отчасти это связано и с ростом доходов населения в конце прошлого года, в результате которого население в декабре и январе стало чистым покупателем валюты.





Все внутренние причины влияют на снижение белорусского рубля, которое проявляется в росте стоимости корзины. С начала года валютная корзина прибавляет примерно 2,6%. Но при этом доллар растет быстрее других валют, включая евро и российский рубль.









С начала года доллар вырос уже более чем на 6%, и больший вклад в этот рост дал рост доллара на международном рынке, причем доллар растет к большинству основных мировых валют, не говоря уже о валютах развивающихся стран.





Кстати говоря, рост доллара по отношению к российскому рублю связан с падением цен на нефть, а падение цен на нефть – последствие коронавируса. В результате снижение белорусского рубля накладывается на достаточно интенсивный рост доллара.





В итоге доллар растет по отношению к белорусскому рублю, причем делает это быстрее, чем евро и российский рубль.





- Проще говоря, происходит девальвация рубля.





- Мне этот термин не нравится. Как сказали сотрудники «Белнефтехима», у нас не топливо дорожает, это цены меняются. Девальвация или не девальвация – вопрос отчасти философский, иногда девальвацией называют любое снижение национальной валюты.





Девальвация, как правило, происходит с валютами, курс которых жестко регулируется и выражается в резком, одномоментном, на десятки процентов изменении курса. Это мы наблюдали в 2011 году, на рубеже 2014-2015 года.





А начиная с 2015 года – курс плавающий, на больших отрезках времени белорусский рубль может длительное время расти и длительное время снижаться. С февраля 2016 года, когда произошел исторический максимальный курс, по весну 2017 года доллар снизился с 2,21 до 1,95.





Есть периоды роста доллара, есть периоды падения – тогда этот процесс никто не назвал ревальвацией. Ревальвация – процесс, обратный девальвации. Сейчас мы находимся в тренде роста доллара, но по большому счету, доллар растет постепенно с весны 2017 года; бывают промежутки по полгода, когда доллар снижается (как в первой половине прошлого года).





Называть ли колебания, плавающий курс девальвацией – дело вкуса. Но очевидно: то, что происходит сейчас, мало похоже на события 2011 года или конца 2014 года.





- Как население реагирует на падение белорусского рубля?





- Как население реагирует, мы узнаем с задержкой на полмесяца – из статистики Национального банка, который в середине месяца приводит статистику за предыдущий месяц.





Чем сопровождались предыдущие резкие девальвации? Население шло и покупало валюту в больших количествах, потому что у населения было большое количество рублей.





Откуда рубли?





Вряд ли кто-то хранит белорусские рубли дома в ведрах; рубли хранятся в банках на депозитах. Когда возникали опасения скачка курсов, люди снимали рубли с депозитов и покупали валюту. Или конвертировали рублевые депозиты в валютные.









Тогда всегда депозиты были «до востребования»: любой депозит, даже срочный (на год, на два, на три), можно было досрочно прервать. Сейчас большинство денег лежат на срочных депозитах, которые не предусматривают их досрочное расторжение, грубо говоря, те, кто теоретически мог бы найти рубли и купить доллары, не могут снять рубли с депозитов в любой момент.





Это ограничивает возможности набега в обменники: одного желания купить доллары мало – нужно еще иметь на руках рубли для покупки этих долларов.