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С третьей попытки: Дом печати ушел с молотка за 6 млн 220 тыс. рублей

На первом в нынешнем году аукционе, организованном 26 февраля комитетом государственного имущества Мингорисполкома, продан расположенный на пр. Независимости, 79, памятник архитектуры эпохи конструктивизма, более известный как Дом печати.

Победитель торгов заплатит за объект 6 млн 220 тыс. рублей, передает «Минск-Новости».

Четырехэтажное здание общей площадью 3 558,6 кв. м, расположенное на главном проспекте столицы, длительное время не используется. Это знаковый объект, имеющий статус историко-культурной ценности. 

В ноябре и декабре прошлого года предпринимались попытки продать его с аукциона, но тогда из-за слишком высокой цены они не увенчались успехом — не было подано ни одного заявления.


Зато сейчас в зал аукционов городского центра недвижимости пришли шестеро претендентов. Во многом их привлекла начальная цена продажи — она была снижена на 50%. Торги начались с 3 млн 527 тыс. 964 рублей.

Но в итоге победитель заплатит круглую сумму — 6 млн 220 тыс. рублей. 

В прошлый раз стартовая цена превышала 6,9 млрд.
"Белорусский партизан"
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