Победитель торгов заплатит за объект 6 млн 220 тыс. рублей, передает « Минск-Новости ».





Четырехэтажное здание общей площадью 3 558,6 кв. м, расположенное на главном проспекте столицы, длительное время не используется. Это знаковый объект, имеющий статус историко-культурной ценности.













Зато сейчас в зал аукционов городского центра недвижимости пришли шестеро претендентов. Во многом их привлекла начальная цена продажи — она была снижена на 50%. Торги начались с 3 млн 527 тыс. 964 рублей.





Но в итоге победитель заплатит круглую сумму — 6 млн 220 тыс. рублей.





В прошлый раз стартовая цена превышала 6,9 млрд.