Беларусбанк обзавелся акциями "Белшины"

Об этом TUT.BY рассказали информированные источники.





В прошлом году стало известно о допвыпуске 23,7 млн акций «Белшины» номиналом 1,18 рубля на сумму почти в 28 млн рублей. Из краткой информации об эмиссии акций следовало, что бумаги хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств» «Белшины».





— Сделка закрыта, пакет акций приобрел Беларусбанк, — сказал TUT.BY собеседник в банковских кругах.





Вместе с тем «Белшина» не вошла в состав банковского холдинга Беларусбанка. Дело в том, что размер приобретенного пакета акций составил лишь 15,44%.





В феврале представитель госбанка вошел в набсовет «Белшины», следует из информации на сайте госкомпании. Там также говорится, что «Белшина» расторгла договор на депозитарное обслуживание с Беларусбанком и заключила с Белагропромбанком.





На бобруйском предприятии отказались от комментариев.





Уже несколько лет «Белшина» жалуется на нехватку оборотных средств. Компания генерировала убытки на фоне низкой рентабельности и высокой закредитованности из-за проведенной модернизации шинного комбината.









На минувшей неделе на трех заводах «Белшины» был объявлен простой. Основная причина — плановая остановка на ремонт технологического оборудования.





В то же время на предприятии признали, что в последние годы «Белшина» испытывает проблемы с оборотными средствами. Увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, не хватало средств для закупки сырья.





Впрочем, завод массовых шин и завод крупногабаритных шин уже возобновили работу.





Завод сверхкрупногабаритных шин, который также был остановлен 17 февраля, планируется запустить 1 марта.





За время вынужденного простоя рабочим предприятия будет выплачено 2/3 оклада.