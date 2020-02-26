Турецкий инвестор хочет выкупить госдолю фабрики "8 марта"

«4 года назад мы начали переговоры с турецким инвестором, заинтересованным в том, чтобы мы сделали допэмиссию акций в размере блокирующего пакета, который он планировал приобрести. Но по определенным обстоятельствам этот проект был на время заморожен. Сегодня мы продолжаем переговоры с этой компанией, они опять проявили заинтересованность, и мы обсуждаем эту тему. Получится или не получится — загадывать сложно», — сказал директор.





Он напомнил, что концерн «Беллегпром» является органом, осуществляющим владельческий надзор, а собственником госдоли (73%) является ГКИ. Принятие такого решения — на уровне компетенции этих госорганов.





"Мы, со своей стороны, заинтересованы в инвесторе, так как понимаем необходимость привлечения новых технологий, выхода на новые интересные для нас рынки. Как дальше продвинуть проект, зависит от вышестоящих инстанций".









Топ-менеджер пояснил, что потенциальный инвестор — крупная турецкая компания, которая много лет работает в сфере текстильной промышленности.





"Мы с ними на протяжении ряда лет контактируем в плане закупки оборудования, так как они являются его производителем для текстильной промышленности. Сейчас обсуждаем вопросы более глубокого сотрудничества. После того как мы получим конкретное инвестиционное предложение, эта тема будет вынесена дальше" - пояснил он.