Обанкротилось одно из старейших частных транспортных предприятий
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новобелицаавтотранс» акционерами общества было принято решение о подаче заявления об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с тем, что удовлетворение требований одного кредитора или нескольких приводит к невозможности исполнения обществом денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами. Общая кредиторская задолженность составила 2914038 рублей.
Также акционеры ОАО «Новобелицаавтотранс» приняли решение о нецелесообразности проведения дальнейших мер досудебного оздоровления.
В результате в конце 2019 года ОАО «Новобелицаавтотранс» подало в суд заявление о признании его экономически несостоятельным (банкротом).
Экономический суд возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Новобелицаавтотранс». В целях проверки наличия оснований для конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника экономическим судом в отношении ОАО «Новобелицаавтотранс» был установлен защитный период до 20 февраля 2020 года.
ОАО «Новобелицаавтотранс» было зарегистрировано в марте 1994 года. Основным видом деятельности предприятия являлись автомобильные перевозки грузовым транспортом. Среднесписочная численность работников на начало 2019 года составляла 69 человек.
Количество акционеров ОАО «Новобелицаавтотранс» - 305, в том числе одно юридическое лицо. Доли государства в уставном фонде акционерного общества нет.
14:32 26/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.