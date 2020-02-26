Обанкротилось одно из старейших частных транспортных предприятий

Также акционеры ОАО «Новобелицаавтотранс» приняли решение о нецелесообразности проведения дальнейших мер досудебного оздоровления.





В результате в конце 2019 года ОАО «Новобелицаавтотранс» подало в суд заявление о признании его экономически несостоятельным (банкротом).





Экономический суд возбудил производство по делу о банкротстве ОАО «Новобелицаавтотранс». В целях проверки наличия оснований для конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника экономическим судом в отношении ОАО «Новобелицаавтотранс» был установлен защитный период до 20 февраля 2020 года.





ОАО «Новобелицаавтотранс» было зарегистрировано в марте 1994 года. Основным видом деятельности предприятия являлись автомобильные перевозки грузовым транспортом. Среднесписочная численность работников на начало 2019 года составляла 69 человек.





Количество акционеров ОАО «Новобелицаавтотранс» - 305, в том числе одно юридическое лицо. Доли государства в уставном фонде акционерного общества нет.