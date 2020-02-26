Эксперт об указе № 70: проблемы у всех, а поддерживают некоторых
Указ о развитии АПК в Витебской области объединил меры, которые ранее применялись для поддержки отдельных предприятий и отрасли в целом. Когда меры поддержки себя исчерпывают, властям приходится давать их по новой. На это обратил внимание в комментарии Office Life высказал один из участников сельскохозяйственного рынка.
Реструктуризация долгов участникам создаваемого объединения будет иметь временный характер и при этом нанесет серьезный ущерб кредиторам предприятий, которых заставят давать отсрочку по долгам. А компенсация, которую получат банки, ляжет на бюджет, что станет существенным обременением для налогоплательщиков.
По мнению собеседника Office Life, предложенное стимулирование руководителей предприятий АПК недостаточно для трудовых подвигов.
Главная проблема мер поддержки в том, что проблемы у всех, а поддерживают некоторых. При этом количество в качество не переходит.
14:24 26/02/2020
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