Эксперт об указе № 70: проблемы у всех, а поддерживают некоторых

Реструктуризация долгов участникам создаваемого объединения будет иметь временный характер и при этом нанесет серьезный ущерб кредиторам предприятий, которых заставят давать отсрочку по долгам. А компенсация, которую получат банки, ляжет на бюджет, что станет существенным обременением для налогоплательщиков.





По мнению собеседника Office Life, предложенное стимулирование руководителей предприятий АПК недостаточно для трудовых подвигов.





Главная проблема мер поддержки в том, что проблемы у всех, а поддерживают некоторых. При этом количество в качество не переходит.



