Доллар продолжает бить рекорды!

Торги в среду неудачно завершились для белорусского рубля: доллар и валютная корзина обновили абсолютные максимумы, а евро подорожал до максимума почти за год.





По итогам сегодняшних торгов стоимость корзины валют выросла на 0,14%, а с начала февраля на 2,48%.





Курс доллара вырос на 0,0110 BYN до 2,2378 BYN/USD.





За последние семь торгов стоимость доллара выросла на 0,0434 BYN, а с начала февраля она подскочила уже на 10(!) копеек (+0,0998 BYN).





С начала года американец рванул вверх на +6,13%.





Кус евро подскочил на 0,0158 BYN до 2,4334 BYN/EUR. Европейская валюта подорожала уже четвёртый раз подряд на общую сумму 0,0547 BYN и оказалась на максимуме за 363 дня. Всего два дня не хватило до максимального значения за год.





Исторического максимума курс евро достиг более четырёх лет назад на торгах БВФБ 12 февраля 2016 года — 2,4956 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал на 0,0104 BYN до 3,4137 BYN/100 RUB и опустился до минимума за три недели. Но стоимость сотни российских рублей с начала месяца подорожала на 0,0280 BYN.





Центробанк России

Падение российского рубля продолжается на Московской бирже. Стоимость доллара выросла до максимума почти за полгода.





Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 60 копеек до 65,5177 российских рублей, а официальный курс евро на завтра подскочил на 78 копеек до 71,2439 российских рублей — максимума за три с половиной месяца.





Доллар с начала февраля подорожал на 2,38 рубля (+3,77%), а с начала года на 3,61 рубля (+5,83%).





Евро с начала месяца укрепился на 1,65 рубля (+2,37%). С начала года стоимость евро выросла на 1,87 рубля (+2,69%).