+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

И это всё? Российская компенсация за "грязную" нефть составит $60 млн

Накануне был подписан протокол с российской стороной о механизме компенсации. Она будет рассчитываться, исходя из 15 долларов за баррель.


Такой же размер компенсации «Транснефть» в прошлом году предлагала другим своим контрагентам.

Как заявил БелТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 тыс. т нефти. В итоге размер компенсации может составить более 61 млн долларов.

Напомним, в апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. В результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ. 

Беларусь временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Очистка «Дружбы» заняла около двух месяцев.

Лукашенко заявлял об ущербе в "сотни миллионов". Чаще всего называлась цифра в 200-300 млн долларов
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля
Юрий Губаревич
Стратэгія на выбары: дзеля пратэсту або яднання?
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VI. ВОЛОДАРКА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru