



Такой же размер компенсации «Транснефть» в прошлом году предлагала другим своим контрагентам.





Как заявил БелТА пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко, по протоколу Мозырский НПЗ переработал 563 тыс. т нефти. В итоге размер компенсации может составить более 61 млн долларов.





Напомним, в апреле 2019 года нефтепровод «Дружба» оказался загрязнен органическими хлоридами. В результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ.





Беларусь временно приостанавливала экспорт нефтепродуктов. Очистка «Дружбы» заняла около двух месяцев.





Лукашенко заявлял об ущербе в "сотни миллионов". Чаще всего называлась цифра в 200-300 млн долларов