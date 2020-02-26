Будут удобрять поля: из 20-фунтовых британских банкнот на общую сумму 40 млрд решили сделать компост
Банк Англии приступил к утилизации старых банкнот номиналом в 20 фунтов, которые вскоре будут заменены купюрами нового образца, изготовленными из полимерных материалов.
2 млрд банкнот будут утилизированы и превращены в компост, который поможет удобрять сельскохозяйственные угодья, сообщает tut.by.
«Это гигантская по масштабам операция, но широкая публика ее практически не заметит», — говорит Марк Сондерс из компании G4S, которая перевозит и обрабатывает две трети наличных, имеющих хождение в Великобритании.
Замена 2 млрд 20-фунтовых купюр станет крупнейшей подобной процедурой в британской истории.
Старые банкноты номиналом в 20 фунтов с портретом экономиста Адама Смита выводятся из обращения. Это означает, что купюры, которые отправляют в банки различные магазины, не будут использоваться снова.
09:25 26/02/2020
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