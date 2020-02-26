2 млрд банкнот будут утилизированы и превращены в компост, который поможет удобрять сельскохозяйственные угодья, сообщает tut.by.





«Это гигантская по масштабам операция, но широкая публика ее практически не заметит», — говорит Марк Сондерс из компании G4S, которая перевозит и обрабатывает две трети наличных, имеющих хождение в Великобритании.

Замена 2 млрд 20-фунтовых купюр станет крупнейшей подобной процедурой в британской истории.





Старые банкноты номиналом в 20 фунтов с портретом экономиста Адама Смита выводятся из обращения. Это означает, что купюры, которые отправляют в банки различные магазины, не будут использоваться снова.



